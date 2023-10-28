Чи будуть штрафи для військовозобов'язаних, що втекли з країни: Веніславський пояснив ініціативу

В Україні з'явилася ініціатива, згідно з якою військовозобов'язаний, що після 24 лютого 2022 року незаконно покинув територію держави, має сплатити штраф у розмірі, орієнтовно, 25 тисяч гривень за кожен місяць. Утім, впровадження такої ініціативи має певні складнощі.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив 24 Каналу, що для того, аби застосовувати якісь санкції щодо осіб, які незаконно виїхали з території України, необхідно юридично встановити факт незаконного перетину кордону. Так, має бути адміністративне або кримінальне правопорушення.

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Чи отримає така ініціатива підтримку

Тобто для цього треба зареєструвати відповідне правопорушення в органах досудових розслідувань або органах, що мають право розглядати адміністративні правопорушення.

Сама ініціатива сплачувати кошти за те, що людина перебуває за кордоном, на мій погляд, є досить дискусійною. Говорити про те, що ця ініціатива знайде підтримку в нашому комітеті чи комітеті з питань правоохоронної області – я наразі не готовий,

– зауважив народний депутат.

Чи можуть дозволити військовозобов'язаним виїжджати за гроші

Веніславський повідомив, що ініціатива дозволити військовозобов'язаним виїжджати з України на певний час за гроші розглядається ще з перших днів війни. Однак вона теж не мала підтримки. Адже так виходить, що ми ставимо у залежність виконання конституційного обов'язку від грошей.

Фактично мовиться про можливість відкупитися від військової служби за певну суму грошей. На думку народного депутата, наразі ця ініціатива не має шансів підтримку.

"Фактично так ми розділяємо людей на багатих і бідних, коли багатий може не служити, а бідний має бути мобілізований", – пояснив Веніславський.

Хто може законно виїхати за кордон

В умовах воєнного стану є низка військовозобов'язаних, які можуть у законний спосіб виїхати з території України. Мовиться про:

чоловіків з інвалідністю;

чоловіків, які мають дружину з інвалідністю І чи ІІ групи;

чоловіків, у яких один із батьків (або батьків дружини) має інвалідність І чи ІІ групи;

батьків, опікунів, піклувальників, названих батьках, батьків-вихователів дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

чоловіків, які потребують постійного догляду;

опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Водночас чоловіки призовного віку, які виїхали, супроводжуючи одну з вищезгаданих осіб, зобов'язані повернутися до України не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.