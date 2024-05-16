Військовозобов'язаним будуть вклеювати штрих-код у військовий квиток, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, військовозобов’язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ спеціальний VIN-код. Попередньо, він виконує функцію ідентифікаційного коду для військовозобов’язаних.

Система "Оберіг" автоматично присвоюється кожному чоловіку віком від 18 до 60 років. Він зокрема свідчить про те, що людина виконала вимоги нового закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

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Військовозобов'язаним вклеюють у військово-облікові документи спеціальні штрих-коди

Видання зазначає, що нововведення дозволяє відстежувати виконання вимог закону про мобілізацію та оновлення даних у ТЦК. У разі відсутності такого штрих-коду у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, буде зрозуміло, що людина не оновлювала своїх даних, що може спричинити проблеми при перевірках на вулиці.

Як пояснюють у Генштабі, працівники ТЦК мають можливість підключитися до Реєстру або з’ясувати необхідну інформацію про громадянина в телефонному режимі. Оператор Реєстру може надати всі необхідні дані щодо оновлення інформації конкретного військовозобов’язаного.

Наразі опрацьовується нормативно-правова база, яка передбачатиме видачу єдиного документа для військовозобов'язаних за єдиною формою. Це дозволить стандартизувати процес і зробити його більш зручним як для громадян, так і для працівників ТЦК.

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