Штучний інтелект та 415 мільйонів доларів: Польща добудовує стіну на кордоні з Білоруссю
Джерело:24 канал
До середини 2022 року польська влада планує завершити будівництво нової огорожі із сучасним обладнанням та пристроями штучного інтелекту на кордоні з Білоруссю. За словами глави польського МВС Маріуша Камінського, споруду планують встановити завдовжки 180 кілометрів.
Огорожа матиме висоту 5,2 метра. Також вона буде оснащена сучасною електронною технікою: камерами нічного бачення, датчиками руху, камерами моніторингу зі здатністю аналізувати інформацію.
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Така огорожа коштуватиме Польщі майже 415 мільйонів доларів. За словами міністра, зараз межу з Білоруссю охороняє 13 тисяч військових, майже 5 тисяч прикордонників та 2 тисячі поліцейських.
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Що відомо про ситуацію з нелегалами на кордонах Польщі, Литви й Білорусі
- У травні 2021 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.
- Наприкінці серпня 2021 року Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти Європейської унії.
- У Польщі повідомляли, що для штурму кордону нелегали отримують сокири й кусачки від білоруських силовиків.
- Від вогнепального поранення на кордоні Польщі й Білорусі 13 листопада загинув військовий.
- Приблизно 50 мігрантів прорвалися через кордон у Польщі 14 листопада, однак 22 з них спіймали. Затримані є громадянами Іраку.