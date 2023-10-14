З тисячі окупантів вернулася сотня: колосальні втрати підрозділу "Лавина" на штурмі Авдіївки
Росіяни відновили активні наступальні дії на Сході. Ворог кинув усі свої сили на штурм Авдіївки, що на Донеччині. Зокрема, там чималих втрат зазнав підрозділ "Лавина".
Про це розповіли джерела 24 Каналу. Власне, вони зазначили, що на штурм Авдіївки кинули підрозділ "Лавина", що складається здебільшого з мешканців тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині.
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Після штурму повернулася заледве десята частина бійців
Наші джерела розповіли, що оцей підрозділ "Лавина" складається здебільшого або з примусово мобілізованих, або ідейних з Горлівки.
Відомо, що командир 3-го батальйону "Лавини", у котрого позивний "Остап", погнав на штурм близько 1000 бійців. Повернутися вдалося менш як сотні окупантів. Хтось поповнив лави "двохсотих", а комусь пощастило більше – став "трьохсотим".
Про похорон бійців не йдеться. Російські загарбники у своїй найкращій традиції залишають своїх же на полі бою. В принципі, дуже зручно, адже можна буде втрати списати на "зниклих безвісти".
Ситуація біля Авдіївки складна та напружена
- Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий висловив припущення щодо ситуації біля Авдіївки. Він зауважив, що перші атаки ворога показали, що російські загарбники не змінили своєї старої тактики – "людських хвиль". Водночас він зазначив, що Україна має гарні перспективи для оборони населеного пункту.
- На потужні обстріли Авдіївки відреагував координатор комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. На його думку, Росія не досягає успіху на Сході України. Що стосується самого наступу, то він не став несподіванкою, як і сама тактика ворога. За словами Кірбі, наша держава боронить свої кордони і воює "ефективно та розумно".
- Звернімо увагу, що уже який день поспіль тривають інтенсивні бої за Авдіївку. Власне, ворог масово рушив на місто та його околиці. Російські загарбники намагаються охопити населений пункт з флангів, але суттєвих успіхів вони досягнути не можуть.
- За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, ситуація напружена. Водночас нашим військовим вдається утримувати свої позиції.