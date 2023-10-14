З тисячі окупантів вернулася сотня: колосальні втрати підрозділу "Лавина" на штурмі Авдіївки

Росіяни відновили активні наступальні дії на Сході. Ворог кинув усі свої сили на штурм Авдіївки, що на Донеччині. Зокрема, там чималих втрат зазнав підрозділ "Лавина".

Про це розповіли джерела 24 Каналу. Власне, вони зазначили, що на штурм Авдіївки кинули підрозділ "Лавина", що складається здебільшого з мешканців тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині.

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Після штурму повернулася заледве десята частина бійців

Наші джерела розповіли, що оцей підрозділ "Лавина" складається здебільшого або з примусово мобілізованих, або ідейних з Горлівки.

Відомо, що командир 3-го батальйону "Лавини", у котрого позивний "Остап", погнав на штурм близько 1000 бійців. Повернутися вдалося менш як сотні окупантів. Хтось поповнив лави "двохсотих", а комусь пощастило більше – став "трьохсотим".

Про похорон бійців не йдеться. Російські загарбники у своїй найкращій традиції залишають своїх же на полі бою. В принципі, дуже зручно, адже можна буде втрати списати на "зниклих безвісти".

Ситуація біля Авдіївки складна та напружена