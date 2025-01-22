Учасниця штурму Капітолія відмовилася від помилування та назвала Трампа нарцисом

Колишня прихильниця Дональда Трампа, яка була причетна до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року, відмовилася від помилування. Вона назвала це "ляпасом верховенству права".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Зазначається, що загалом Дональд Трамп помилував близько 1500 учасників бунту.

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Засуджена відмовилася від помилування Трампа

Памела Хемпхілл була ув'язнена на 60 днів. Жінка пояснила, що вона була частиною того, що зараз називає "культом MAGA"

Згодом Хемпхілл заявила, що відмовляється від помилування президента.

Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолію та нашій нації,

– наголосила вона.

Жінка пояснила, що вона не хоче бути частиною переписування історії та подій 6 січня, які вона зараз називає повстанням.

Памела Хемпхілл додала, що тоді не усвідомлювала, що була частиною "культу" і що Трамп є "небезпечним нарцисом", який оприлюднив "велику брехню про те, що вибори були вкрадені".

Але коли ти належиш до культу MAGA, на тебе так сильно тиснуть і наполягають, щоб ти не слухав нікого, окрім Трампа. Згодом я зрозуміла, що все це – не що інше, як пропаганда і брехня, а сам Трамп – справді небезпечний нарцис,

– сказала жінка.

Відповідаючи на повідомлення про те, що деяких помилуваних запросять до Білого дому, Хемпхілл сказала, що це буде "кошмар" і вона хоче, щоб її запросили до Конгресу, де вона зможе сказати, "що насправді сталося" в день бунту.

Нагадаємо, після повернення у Білий дім Трам помилував майже 1270 осіб, засуджених за участь у подіях 6 січня та наказав Міністерству юстиції закрити близько 300 невирішених справ. Також президент розпорядився звільнити невелику групу з 14 інших підсудних, які були звинувачені в найсерйозніших випадках змови з метою повалення влади.