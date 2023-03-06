Окупантів спеціально посилають під Мар'їнкою на смерть, щоб вивідати вогневі позиції ЗСУ, – NYT

Російське військове керівництво продовжує гнати на вірну смерть своїх солдатів. Журналісти заявили, що під Мар'їнку відправляють бійців для того, щоб вивідувати, де вогневі позиції ЗСУ.

Це вкотре демонструє нам, що ворог абсолютно не рахується з втратами серед своєї живої сили. Так, під Мар'їнку відправляють на вірну смерть бійців, щоб уже наступні знали, де розташовані вогневі позиції наших захисників.

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Штурм, який закінчиться смертю

Як зазначають журналісти, окупанти відправляють військових хвилями. Точно відомо, що першу, яка складається з піхоти, вже ніхто живою не побачить. Усіх цих бійців знищать.

Журналісти не безпідставно присвятили цьому цілий матеріал. Вони посилаються на інформацію, якою з ними поділилися військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Наші захисники розповіли, як під Мар'їнкою працюють окупанти, щоб досягнути бодай якихось цілей.

У виданні підкреслюють, що ЗСУ називають цих бійців "м'ясом". Причиною такій дефініції став високий рівень загибелі.

Як це відбувається?

Перша хвиля окупантів наступає. ЗСУ починають вести по ній вогонь. Це бачать коригувальники ворога та починають обстрілювати вогневі позиції наших військових. Їх буквально накривають з мінометів і артилерії. Після цього вривається друга хвиля піхоти. Її задача – проникнути на позиції ЗСУ.

Журналісти зауважили, що така тактика використовувалася і понад 100 років тому. Нею користувалися у часи Першої світової війни.

"Як зазначив у той час французький офіцер, капітан Андре Лафарг у брошурі під назвою "Штурм в окопній війні", прорив добре захищених траншей обходиться дорого. "Піхотні частини зникають у вогняній печі, як жмені соломи", – писав він", – цитують журналісти.

Мар'їнки більше не існує