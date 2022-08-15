росіяни намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС, але провалилися

Окупанти прагнуть захопити Бахмут, тому на цьому напрямку російські сили щоразу намагаються проводити штурм. Загарбники намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС, однак зазнали невдачі.

Окупанти зазнали втрат і відійшли

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Повідомляється, що війська ворога здійснили спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку села Вершина.

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Під час спроби штурму російські військові зазнали втрат і, як зазначили у Генштабі ЗСУ, відійшли.



росіяни намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС у напрямку Вершини / Скриншот карти бойових дій

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

З цією метою росіяни завдали вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина.

Окрім того, росіяни завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки.

Окупанти захопили Вуглегірську ТЕС

російські військові тривалий час намагалися захопити Вуглегірську ТЕС. Окупанти намагалися встановити контроль над Вуглегірською ТЕС попри втрати.

25 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. 27 липня росіяни заявили про захоплення електростанції. Та ситуація довкола Вуглегірської ТЕС залишається невідомою.

Після цього у розвідці Міноборони Британії заявили, що найманці з ВПК "Вагнера", ймовірно, захопили Вуглеріську ТЕС.

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