росіяни намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС, але провалилися

15 серпня 2022 , 19:01
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Окупанти прагнуть захопити Бахмут, тому на цьому напрямку російські сили щоразу намагаються проводити штурм. Загарбники намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС, однак зазнали невдачі.

Окупанти зазнали втрат і відійшли

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Повідомляється, що війська ворога здійснили спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку села Вершина.

До речі Ще 200 окупантів та багато техніки: нові втрати ворога станом на 15 серпня

Під час спроби штурму російські військові зазнали втрат і, як зазначили у Генштабі ЗСУ, відійшли.


росіяни намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС у напрямку Вершини / Скриншот карти бойових дій

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

З цією метою росіяни завдали вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина.

Окрім того, росіяни завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки.

Окупанти захопили Вуглегірську ТЕС

Це важливо – в Енергодарі пролунали вибухи: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема