Наші можуть цим скористатися: які перспективи перед ЗСУ відкриває наступ росіян на Авдіївку

Росіяни 10 жовтня розпочали масштабний штурм на Авдіївку. Ймовірно, наступальні дії ворога пов'язані з постачанням північнокорейських боєприпасів у Росію.

Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. За його словами, очевидно, Владімір Путін обговорював з Кім Чен Ином постачання озброєння, адже у росіян не вистачало боєприпасів, щоб використовувати їх в такому інтенсиві.

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Елемент передвиборчої кампанії

Декілька тижнів тому була статистика, що вперше з 24 лютого 2022 року Україна та Росія досягли паритету щодо використання боєприпасів. Однак на початку повномасштабного вторгнення Росія використовувала набагато більше снарядів за день, ніж Україна.

Різниця була колосальна. Зараз це зрівнялося. Це означає, що в Росії реальна криза й для того, аби проводити наступальну операцію їм потрібні були боєприпаси,

– зазначив Самусь.

Наступ на Авдіївку мав би стати подарунком для Путіна напередодні виборів та демонстрацією того, що Росія нібито має успіхи на фронті. "Успіх" росіян на Авдіївському напрямку – це один з елементів передвиборчої кампанії, який не вдався. Два тижні росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону українських захисників під Авдіївкою.

Зараз окупанти далі намагатимуться протиснути фронт, так само як це відбувалося довкола Бахмуту, й у будь-який спосіб виконати завдання, яке поставив Путін. Тут завдання більше політичне, аніж військове. Втім, такі завдання завдають великої шкоди армії Росії, яка є інструментом путінського режиму,

– розповів заступник директора Центру дослідження армії.

Російські загарбники зазнали суттєвих втрат. ЗСУ знищили близько 5 тисяч російських солдатів та майже 200 одиниць броньованої техніки.

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У росіян дилема

На фронті іде гра в шахи. Нам важливо зрозуміти, що, наприклад, український наступ на Бахмутському та Токмацькому напрямку не зупинився. Там продовжуються активні бойові дії й Збройні Сили тиснуть на противника.

Водночас росіянам треба вирішувати, чи продовжувати контратакувати на Бахмутському та Токмацькому напрямку, чи знімати боєздатні підрозділи й відправляти їх на Авдіївку,

– наголосив Самусь.

Зараз у військового керівництва Росії дилема, адже виконуючи політичну вимогу та намагаючися все ж таки проломити українську оборону під Авдіївкою, вони повинні знімати резерви з інших напрямків.

"ЗСУ можуть цим скористатися. Там, де росіяни зніматимуть свої резерви, Сили оборони активізуються", – додав заступник директора Центру дослідження армії.

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