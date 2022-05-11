Штурм української фортеці триває: окупанти здійснили близько 40 авіанальотів на "Азовсталь"

Російські окупанти продовжують штурм заводу "Азовсталь". Лише за останню добу росіяни здійснили 20 повітряних атак.

Проти захисників "Азовсталі" застосовують стратегічні бомбардувальники

Про те, що росіяни не полишають спроб захопити українську фортецю повідомили захисники Маріуполя 1 1 травня.

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За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" було здійснено 38 літако-вильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників,

– йдеться у повідомленні.

Ворог не залишає спроб захопити "фортецю" Маріуполя

Захисники наголосили, що росіяни не припиняють працювати зі ствольної артилерії, танків та використовувати інше озброєння.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти,

– додали захисники.

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Захисники Маріуполя тримають оборону у надважких умовах та повній блокаді уже понад 75 днів.

Попри спроби українського уряду забезпечити зелений коридор для воїнів, серед яких багато поранених, наразі витягнути захисників з "Азовсталі" не вдається.

Діяти потрібно якомога скоріше – час коштує нашим героям життя. Вчора, герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії.

Вчора, герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії. Станом на 27 квітня повідомляли про 600 поранених, які потребували негайної медичної допомоги.

3 травня росіяни розпочали штурм "Азовсталі", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.

Попри те, що більшість цивільних вдалось евакуювали з "Азовсталі", всередині залишилося ще щонайменше 100 мирних жителів

До слова, евакуація проходила важко і ціною життів українських бійців – окупанти порушували режим припинення вогню.

Так 6 травня 3 українських воїнів загинули, намагаючись організувати евакуацію людей. Ще 6 отримали поранення.

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