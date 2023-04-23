Припущення, а не твердження, – Дмитрашківський пояснив слова про штурм Вугледара ворогом
Ситуація на Сході нашої держави залишається найгарячішою на всій лінії фронту. Зокрема, тривають бої поблизу Вугледара на Донеччині. Однак у ЗСУ не можуть сказати стовідсотково, чи планує Росія штурм міста.
У неділю, 23 квітня, керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський заявив, що окупанти можуть знову штурмувати Вугледар. Згодом він уточнив в ефірі національного телемарафону, що це припущення, а не доконаний факт, – інформує 24 Канал.
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Яку тактику використовує ворог
Зі слів Дмитрашківського зрозуміло, що не варто робити передчасних висновків, адже певні заяви і українська громадськість, ЗМІ можуть неправильно зрозуміти та потім поширювати.
Власне, так і сталося з припущенням щодо можливого штурму Вугледара, яке багато хто сприйняв, як щось беззаперечне, що уже станеться найближчим часом.
Це не було ствердження, це було моє припущення. Річ у тім, що останні обстріли Вугледара авіабомбами, які були вчора, руйнували саме помешкання мирного населення. Вони розбирають будинок поверх за поверхом, щоб наші війська не могли облаштувати позицій,
– констатував речник.
Зазначимо, що тактика, яку використовує ворог, має назву "випалена земля". Її суть полягає в повному знищенні інфраструктури населених пунктів для того, аби ускладнити у такий спосіб ведення оборони для Збройних Сил.
ЗСУ чинитимуть спротив
- Хай би що там собі не думав ворог, українські захисники завжди напоготові та мають сили й відвагу для того, аби дати гідну відсіч загарбникам. Зокрема, очевидно, поблизу Вугледара та в інших містах і селах.
- До речі, не так давно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому видно, як наші воїни упродовж уже близько 13 місяців відправляють до Кобзона противників біля Вугледара.
- Додамо, що українські бійці станом на 23 квітня ліквідували 186 420 солдатів противника. Так, лише за минулу добу знешкоджено 690 окупантів, а також 3 танки, 1 БТР, 5 артилерійських систем та гелікоптер.