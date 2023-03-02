Поразка під Вугледаром викрила серйозні проблеми російської армії, – ISW
Джерело:ISW
Під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара окупанти зазнали катастрофічних втрат. Це вказує на те, що загарбники все ще не в змозі швидко вирішити ендемічні проблеми, пов’язані з серйозними втратами особового складу та техніки.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, нещодавно полонений росіянин розповів про провальний штурм Вугледара.
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Поразка під Вугледаром викрила серйозні проблеми окупантів
У розслідуванні NYT розповіли, що російські окупанти продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього наступу поблизу Вугледара. Тоді ж загарбники втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів, що змусило їх вдаватися до фронтальних атак піхоти.
Аналітики ISW заявили, що російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який зазнав значних втрат.
ISW раніше повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах.
Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відтворення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції,
– додали аналітики.
Провальний штурм біля Вугледару: що відомо
- Раніше в ISW повідомили, що провал штурму під Вугледаром викликав нову хвилю критики військового командування держави-агресорки.
- ЗСУ влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу окупантів. Йдеться про 155-у бригаду морської піхоти, що базується вона у Владивостоці.
- Загарбники буквально випалюють українську землю. На супутникових знімках поблизу Вугледара можна побачити наслідки нещодавніх обстрілів окупантами сіл Микільське та Петрівка, що в Донецькій області.
- До того ж відео кладовища російських танків під Вугледаром опублікували бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Судячи з кадрів, загарбники намагались прорвати позиції наших воїнів та наступати під Вугледаром.