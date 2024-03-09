ЗСУ зупинили масований бронетанковий штурм у районі Кліщіївки: відео відбиття атаки

Поблизу Кліщіївки, що в Донецькій області, ЗСУ вдалося відбити масову спробу наступу росіян із застосуванням бронетехніки. Усього оборонці ліквідували 16 одиниць броньованих машин окупантів.

У щоденному звіті Генштаб зазначав, що в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка ЗСУ відбили 9 атак противника за добу. Ворог намагався знову захопити населені пункти, однак йому це вкотре не вдалося.

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Штурми поблизу Кліщіївки

ЗСУ 8 березня відбили масовий штурм окупантів, який ті намагалися провести в напрямку Кліщіївки.

Відбиття 18 одиниць ворожої техніки за декілька годин – це вам не квіточки на базарі купити,

– зазначили військові.

Повідомляється, що росіяни відправили в бій танки, бойові машини піхоти (БМП) та бронетранспортери з піхотою.

Ворог суне і суне. Тисне. Намагається прорватись. Загнати техніку. Закинути піхоту. Зайти. Заїхати. Заскочити. Намагається нас вибити з позицій і вбити.

Але хрін їм,

– пишуть оборонці з Кліщіївки.

Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони, які корегували розвідувальні безпілотники. Їх росіянам не вдалося придушити.

Більшість техніки вдалося підбити, а частину – повністю знищити. Однак, оскільки штурм ворога вдалося зупинити на території, яка підконтрольна йому, не можна відкидати, що росіяни відтягнуть техніку на ремонт.

ЗСУ відбили штурм росіян біля Кліщіївки: дивіться відео

Ситуація на фронті