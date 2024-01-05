Ворожі штурми біля Мар'їнки та Роботиного: карта бойових дій 5 січня

За добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень, Сили оборони відбили найбільше атак росіян під Авдіївкою та Мар’їнкою. Захисники зупинили ворожі штурми на Запоріжжі й лівобережжі Херсонщини.

Про ситуацію на усіх напрямках фронту повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на ранок 5 січня.

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Ворожі обстріли

Авіаційних ударів з боку окупантів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка на Донеччині; Новодарівка, Оріхів на Запоріжжі; Зміївка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Де наступали росіяни: ситуація на усіх напрямках

напрямку українські захисники відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.напрямку ЗСУ відбили 16 атак окупантів біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки, де відбили 7 атак.напрямку окупанти штурмових дій не вели. На Запорізькому Сили оборони відбили 8 атак росіян у районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.напрямку захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Там відбито шість штурмів окупантів, які попри значні втрати не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Карта фронту:

Удари ЗСУ

Протягом 4 січня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох пунктах управління російської армії. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, дві станції радіоелектронної боротьби й три пункти управління ворога.