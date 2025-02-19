Тут третина всіх штурмів, – офіцер ЗСУ про Покровський напрямок

Ситуація на сході України залишається непростою, адже окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони. Проте з'являються повідомлення, що нашим захисникам поблизу Покровська вдалося стабілізувати лінію зіткнення.

Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що Покровський напрямок все ж залишається одним із найскладніших. Окупанти намагаються докладати там більше зусиль, ніж на інших позиціях.

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Штурмові дії росіян на Покровському напрямку

За словами Сергія Цехоцького, поблизу Покровська ворог зосередив дуже багато живої сили.

Із загалом 156 штурмових дій противника – 50 за минулу добу припадає саме на Покровський напрямок,

– зазначив він.

Нашим захисникам зовсім непросто відбивати ці атаки, проте їм вдається. Чим активніше окупанти штурмують, тим більше Збройні Сили України їх ліквідовують.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Офіцер ЗСУ зауважив, що за минулу добу, 18 лютого 2025 року, було знищено понад 350 росіян на цьому напрямку.

Це відбувається цілодобово, окупанти вночі практично не штурмують. В цей період вони намагаються пересуватись певними ділянками, де формуються у штурмові групи для атак, які тривають переважно вдень,

– сказав він.

Попри все, позиції Сил оборони на Покровському напрямку стали більш стабільними. ЗСУ мають змогу контратакувати, тому дії окупантів там майже безрезультативні.