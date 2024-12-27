"Возитимуть із СІЗО в Раду": суд постановив, що Шуфрич має і надалі працювати депутатом

Підозрюваний у державній зраді та фінансуванні росгвардії Нестор Шуфрич перебуває в СІЗО. Попри це суд постановив, що він і надалі має виконувати свої депутатські повноваження.

Про це йдеться в ухвалі суду за 24 грудня, яку оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, передає 24 Канал.

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Що відомо

Шевченківський райсуд зобовʼязав СБУ забезпечити виконання Нестором Шуфричем депутатських повноважень у формі та в спосіб, визначений чинним законодавством. Ухвала оскарженню не підлягає.

Шуфрич має надалі виконувати депутатські повноваження / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради?

Ото буде шоу!

– прокоментував рішення суду Гончаренко.

Нагадаємо, що, за даними слідства, Шуфрич платив російським військовим гроші за охорону своєї елітної нерухомості на тимчасово окупованому півострові. Також нардепу інкримінують приналежність до російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем.

У листопаді 2024 року Шевченківський суд Києва продовжив арешт Шуфрича, відмовившись змінити запобіжний захід, попри клопотання адвокатів.