Шуфрич за лаштунками політичного токшоу накинувся на Віктора Ляшка
Джерело:ютуб Романа Скрипіна
Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич за лаштунками одного з політичних токшоу накинувся на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Політик відірвав посадовцю ґудзик від піджака.
Конфлікт між Нестором Шуфричем та Віктором Ляшком трапився за лаштунками "Права на владу" в четвер, 16 грудня. Про це розповів журналіст Роман Скрипін.
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Сутичка не потрапила до ефіру
Конфлікт нардепа та міністра не потрапив до ефіру. Журналіст Роман Скрипін здивувався цій сутичці через те, що Шуфрич не скандалив в ефірі.
Однак Скрипін доволі жорстко відреагував на інцидент та назвав дії депутата від ОПЗЖ дивними.
Вчора був цікавий випадок поза ефіром. Шуфрич накинувся з кулаками на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. І тут вже не до сміху, бо це відбувалося не в ефірі, не заради шоу. Він накинувся на Ляшка та відірвав ґудзика йому з піджака. І така дивна поведінка Нестора Шуфрича. Хоча він може це робити, бо Шуфрича давно не п*****и. Вочевидь, уже пора,
– заявив Скрипін.
Інші скандали з Шуфричем
- У квітні між Шуфричем та депутатом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком виникла словесна перепалка, яка ледь не переросла у бійку.
- Крім того, Шуфрич сварився із "Слугою народу" Микитою Потураєвим. Нардеп від ОПЗЖ назвав Революцію Гідності на Майдані у 2014 році "державним переворотом". Натомість Потураєв відповів, що "в умовах війни вашу фракцію варто було б розстріляти".
- У березні Шуфрич розказував, що завдяки йому у 2014 році з Криму вдалося евакуювати одіозного російського політика Володимира Жиріновського.
- У червні Шуфрич з трибуни Верховної Ради угорською мовою облаяв "слугу" Миколу Тищенка.