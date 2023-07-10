У Раді пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету ВР із питань свободи слова

Верховній Раді пропонують відкликати представника депутатської групи "Платформа за життя і мир" Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова. Відповідну пропозицію винесли члени фракції "Європейська солідарність".

Відповідний проєкт постанови зареєстрували в Раді під номером 9469. Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

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ВР пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Геращенко заявила, що вимагатиме на засіданні погоджувальної ради голів фракцій і груп парламенту негайного винесення на пленарне засідання проєкту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Мовиться про відкликання Шуфрича з посади голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Ще рік тому "Європейська Солідарність" зареєструвала постанову про відкликання з посад у керівництві комітетів членів ОПЗЖ. На жаль, монобільшість не виносить її в порядок денний. Що ж, як та постанова не така, вносимо нову,

– зазначила нардепка.

Нагадаємо, що ще раніше Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій, до яких належить і ОПЗЖ, чия фракція у парламенті вже офіційно перестала існувати. На початку березня 2022 року Шуфрича затримав батальйон тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що "робив селфі, щоб показати, що він перебуває у Києві".

Представник забороненої ОПЗЖ не вважає себе зрадником. Ба більше, він заявив, мовляв, у лютому навіть нібито збирався захищати Верховну Раду з автоматом.