У Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей

Під час обшуків у Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей. У нього вдома зберігалася "концепція" з його підписом та підписом Медведчука.

Джерела 24 Каналу надали ексклюзивні фото цинічного документа, який знайшли у Шуфрича. Правоохоронці виявили достатньо доказів для оголошення нардепу підозри у державній зраді.

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Плани щодо окупованих території

Під час обшуку у Нестора Шуфрича СБУ виявили документ з сформованою "концепцією" автономії Донецької та Луганської областей у складі України. Документ передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широкі права, можливість самостійного проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

Підривний документ зберігався у Шуфрича / джерела 24 Каналу

Зокрема, цей документ пропонує надати повну свободу дій для забезпечення економічної самостійності, національних потреб, розв'язання гуманітарних питань в сфері освіти, мови і культури.

Місцева "влада" могла б самостійно організувати референдум, а також узгоджувати звільнення прокурора, голів МВС та СБУ. Також окремо в документі вказали можливість "забезпечувати функціонування державних та національних мов краю". Очевидно, що мова йде про російську мову.

Документ передбачає широкі права місцевого "уряду" / джерела 24 Каналу

У кожному з "країв" нібито мали призначити представника президента, який би слідкував за дотриманням Конституції. Проте для ухвалення відповідної "концепції" Уряд мав би змінити законодавство.

Концепцію сформували ще з початком вторгнення / джерела 24 Каналу

Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Нестора Шуфрича.

Обшуки у Шуфрича: що відомо