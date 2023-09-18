Рада звільнить Шуфрича з посади голови Комітету зі свободи слова на найближчому засіданні

Нестор Шуфрич досі залишається головою Комітету з питань свободи слова, попри підозру у держзраді. Однак його звільнення мають розглянути на найближчому засіданні Ради.

Раніше депутати "Європейської солідарності" вже пропонували відкликати Шуфрича з посади. Однак досі нардеп від забороненої ОПЗЖ очолював Комітет.

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Звільнення Шуфрича буде

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Парламент планує розглянути звільнення Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова на найближчому засіданні. Варто зазначити, що не означає розпуск самої структури.

Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б у тому числі дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути неправильно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану,

– акцентувала Кравчук.

Нардеп Ярослав Железняк написав, що наразі очікується відповідна постанова на сайті.

У чому звинувачують Шуфрича