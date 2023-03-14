Шукають нашу ППО, – Кім пояснив запуски ракет з Півдня та Півночі
Джерело:Віталій Кім
14 березня в Україні оголосили повітряну тривогу. Попередньо, російські окупанти пускають протирадарні ракети.
Загарбники не полишають спроб знайти українську ППО. Вони хочуть знищили наші системи протиповітряної оборони.
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Чому окупанти запускають ракети з Півдня та Півночі
Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з Півночі та Півдня з повітря, – ймовірно, протирадарні.
Шукають (окупанти – 24 Канал) нашу ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають,
– зазначив Кім.
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Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. 14 березня близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці.
Також 14 березня, ймовірно, на Півдні країни працювала ППО. Потужні вибухи чули на Одещині.
Російські терористи обстріляли Краматорськ. В ОВА показали наслідки ракетного удару по житловому будинку в центрі міста.
Згідно з повідомленням, щонайменше 3 людей постраждали. Також відомо про пошкодження 6 багатоповерхівок.
Внаслідок атаки по житловому будинку у Краматорську загинула людина. Обстріл стався близько 08:30. Під'їзд будинку частково зруйнований.
У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що ракета окупантів влучила у багатоквартирний будинок, внаслідок чого пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони. Розпочалося досудове розслідування.
Зауважимо, що пошуково-рятувальні роботи у Краматорську тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється. Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.