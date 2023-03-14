Шукають нашу ППО, – Кім пояснив запуски ракет з Півдня та Півночі

14 березня в Україні оголосили повітряну тривогу. Попередньо, російські окупанти пускають протирадарні ракети.

Загарбники не полишають спроб знайти українську ППО. Вони хочуть знищили наші системи протиповітряної оборони.

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Чому окупанти запускають ракети з Півдня та Півночі

Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з Півночі та Півдня з повітря, – ймовірно, протирадарні.

Шукають (окупанти – 24 Канал) нашу ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають,

– зазначив Кім.

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