Путін схибив: в Росії вже шукають варіанти заміни

У мережі з’явився запис, де начебто російський мільярдер Фархад Ахмедов і продюсер Йосип Пригожин критикують режим Владіміра Путіна, а також жаліються на неперспективне майбутнє Росії. Та ці записи кажуть про те, що Путін помилився.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політичний аналітик Олександр Кочетков. Він переконаний, що Путіну таки будуть готувати заміну. Представники російської еліти, які збагачувалися роками завдяки Кремлю, вже незадоволені російським диктатором та подекуди його божевільними заявами про ядерну зброю.

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"Акело" схибив. "Акело" схибив дуже серйозно, тому "Акело" будуть зміщати так чи інакше", – заявив він.

Політичний аналітик переконаний, що плани щодо цього вже готує навіть найближче оточення російського диктатора. Мовляв, вони вже ведуть переговори із Заходом і шукають там певні зв’язки.

Вони шукають і пропонують фігури, як начебто "незаплямовані". Отам кажуть про сина Патрушева, інших шукають, які можуть бути прийнятні для Заходу після Путіна,

– розказав Кочетков.

Історія повторюється

За його словами, це цілком нагадує ситуацію після смерті Йосипа Сталіна, коли до влади в СРСР прийшов Георгій Маленков, а згодом і Микита Хрущов, який розвінчав "культ Сталіна".

"Щось подібне ми будемо спостерігати й там. Але виникнення такої "м'якої обставини" було пов'язано з тим, що він просто вмер. Або те саме відбувається з Путіним, а він хворий невиліковною хворобою, яка зветься старість", – зауважив політичний аналітик.

Він впевнений, що Україна може стати тим самим "маркером", який посуне Владіміра Путіна від влади.

"Наш успішний наступ як раз буде чинником, який там викличе певні процеси навколо Путіна. І тоді його будуть посувати й він сам буде змушений посуватися", – розказав Олександр Кочетков.

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Китаю не подобається

На його думку, глава КНР Сі Цзіньпін не дуже задоволений тим, що відбувається. Мовляв, він не хоче мати справу з тими, хто програє.

"Всі хочуть мати справу з переможцями. А Путін і Росія, яку він очолює, – не є переможцем", – зазначив він.

Кочетков переконаний, що всі від неї або будуть віддалятися, окрім тих, кому немає куди діватися, або шукати варіант, як Росію повернути до стану, коли з нею можна співіснувати.

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