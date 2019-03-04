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      Шулявський міст повністю перекриють: нова схема руху транспорту

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      Шулявський міст повністю перекриють: нова схема руху транспорту
      Шулявський міст повністю перекриють: нова схема руху транспорту / Фото з відкритих джерел

      У Києві Шулявський шляхопровід повністю перекриють 16 березня у зв’язку із реконструкцією. Водіям показали нову схему руху.

      Головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" Олександр Здольник розповів, що роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня.

      Читайте також: Більше не "втомлений": як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції – фото

      До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 метрів, велосипедних доріжок (довжина – 741 метрів), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

      Рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями:

      • Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. Для цього на перетині вулиці Петра Нестерова та проспекту Перемоги влаштовано тимчасовий світлофорний об’єкт. Далі – проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною – на зазначеному перехресті також влаштовується тимчасовий світлофорний об’єкт для забезпечення можливості лівого повороту на вулицю Гарматну. Далі – вулицею Гарматною та вулицею Виборзькою забезпечується виїзд на вулицю Вадима Гетьмана.
      • Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка існуючим реконструйованим з’їздом, де також влаштують тимчасовий світлофорний об’єкт.
      • На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.
      • Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст"; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку "Вул. Івана Гонти".

      Щодо змін у маршрутах тролейбусів, то з ними можна детальніше ознайомитися на сайті "Київпастранс".

      Схема руху транспорту Шулявським шляхопроводом:

      шулявський міст схема руху транспорту

      шулявський міст схема руху київ
      До слова, Шулявський міст у столиці вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Обіцянки про його реконструкцію кияни чули від трьох мерів, проте навіть після його часткового обвалу в 2017 році ремонтні роботи досі так і не розпочали.

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      Теги: Новини України Новини Києва Шулявський міст Транспорт КМДА Будівництво Реконструкція Ремонт
      Джерело: 24 канал
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