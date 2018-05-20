Шведи активно імплантують в руку чіпи, що замінюють ключі і документи: як це виглядає

Близько 3 тисяч шведів за три роки імплантували собі у руку мікрочіпи, які позбавляють їх від потреби носити з собою ключі, пластикові карти і проїзні документи.

Про це пише cossa.ru.

Розмір мікрочіпа як рисове зерно. Його вводять під шкіру за допомогою спеціального шприца, а сам процес нагадує пірсинг. За словами людей, яким вводили цей чіп, вони відчувають легке печіння. Дані з цього чіпа передають на різні пристрої за допомогою технології NFC.

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Шведка Ульріка Цельсінг використовує чіп як корпоративний пропуск. Щоб потрапити на своє робоче місце, вона проводить рукою перед зчитувальним пристроєм біля входу і вводить спеціальний код. Також на мікрочіпі Ульріки зберігається інформація про її абонемент в спортзал.

Щоправда вчені вбачають у цьому певний ризик. Мікробіолог Бен Ліббертон вважає, що такі імплантанти можуть викликати інфекцію або іншу небезпечну реакцію імунної системи людини. Та найбільший ризик полягає в тому, що з часом кількість даних на чіпах буде збільшуватися, тому людям стане все складніше зберігати безпеку своєї персональної інформації.

"Чим більше даних зберігається в одному місці, як у випадку зі вшитим в руку чіпом, тим більша ймовірність ризику того, що це якось використовують проти нас", – каже Ліббертон.

Імплантація чіпа у руку