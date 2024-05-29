Дуже важлива деталь в системі ППО, – Світан назвав переваги літаків від Швеції

Швеція оголосила про рекордну військову допомогу для України загальною вартістю понад 1,26 мільярдів доларів. Частиною оборонного пакета став літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у розмові з 24 Каналом назвав переваги шведського літака. За його словами, ASC 890 важливий для роботи багатоцільових винищувачів F-16.

Важливо Нові можливості для української ППО: Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги

Переваги шведських літаків

Полковник запасу ЗСУ розповів, що ASC 890 надасть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі.

Дуже важлива деталь в системі протиповітряної оборони. Особливо необхідна для роботи F-16,

– сказав льотчик-інструктор.

Літак дозволить Україні виявляти та боротися з ворожими цілями на значних відстанях. Плоский радар має 120° огляду з кожного боку, тому дозволяє дізнатися інформацію про літальні та наземні об'єкти на дальності до 500 кілометрів.

"Одного літака однозначно недостатньо. Потрібно приблизно 3 – 4 судна, аби закрити всі потреби фронту протяжністю 1500 кілометрів", – наголосив Роман Світан.

Як ASC 890 допоможуть F-16

До пакета військової допомоги також увійшли ракети AMRAAM, які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

На думку Світана, Україна могла запозичити два таких літаки у Польщі, яка недавно їх придбала на Близькому Сході. Оскільки польський повітряний простір вже прикривають судна системи АВАКС дальністю до 800 кілометрів.

Це той мінімум, який потрібний для виконання завдань протиповітряної оборони та наступальних дій для завоювання переваги у повітрі за допомогою F-16,

– зазначив військовий експерт.

"Також потрібні наземні засоби ураження Patriot. Таке "повітряне тріо" дасть можливість повністю використовувати пускові платформи F-16", – констатував він.

Військова допомога для України