250 літаків оборонятимуть небо від Росії: країни Північної Європи оголосили про коаліцію

Війна Росії проти України змусила низку країн переглянути власні оборонні спроможності. Так, відразу чотири країни Північної Європи вирішили об'єднати зусилля, щоб захистити небо від ворога.

Мовиться про Швецію, Норвегію, Фінляндію та Данію. Ці держави погодили спільний план протиповітряної оборони. Він передбачає створення єдиної північної протиповітряної оборони. Її спрямування – протидія загрозі з боку Росії, яка щоденно наростає.

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Об'єднають відразу 250 винищувачів

Командувачі Військово-повітряних сил цих держав уже підписали декларацію. Вона передбачає намір об'єднати винищувачі в єдиний флот. Процес здійснюватиметься на базі вже наявних і відомих способів діяльності під керівництвом НАТО.

Як зазначив командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам, мета полягає у можливості безперешкодно діяти "разом як єдина сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій". В основу лягатимуть методології, які використовують в Альянсі.



Глави відомств підписали декларацію про спільну оборону / Фото Nato Allied Air Command​

За його словами, співпраця міститиме інтегроване командування та контроль, оперативне планування та виконання, гнучке розгортання сил, спільний нагляд за повітряним простором, а також навчання. Наш зведений флот можна порівняти з великою європейською країною,

– додав Ян Дам.

Україна отримує літаки МіГ-29

Зауважимо, що напередодні Словаччина передала Збройним Силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. Додамо, що решту дев'ять повітряних суден мають відправити найближчими тижнями.

Також ще 4 МіГ-29 нам передасть Польща. Загалом дві держави пообіцяли забезпечити Україну 33 цими літаками радянського зразка.

Загалом дві держави пообіцяли забезпечити Україну 33 цими літаками радянського зразка. Водночас слід розуміти, що вони не зможуть замінити літаки західного зразка. Їхній максимум – бодай якось заповнити втрати України у повітряних суднах. Наша влада дуже вдячна за надання МіГ-29. Але вона продовжує наполягати на необхідності F-16 або аналогічних бортів.

Так, у Норвегії 57 винищувачів F-16 та F-35, ще 15 останніх замовлені. Фінляндія ж замовила 62 літаки F/A-18 Hornet і 64 F-35. Натомість у Данії – 58 F-16 і 27 F-35. А от Швеція має понад 90 реактивних літаків Gripens.