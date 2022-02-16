Швеція офіційно відмовилася стати членом НАТО

У Швеції запевнили, що відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО. Відповідну зовнішньополітичну декларацію 2022 року вже підписала очільниця МЗС країни Анн Лінде.

В уряді країни відзначають, що мають право на вибір своєї політики безпеки. Він залишається без змін – заявки на членство в НАТО не подаватимуть.

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Рішення Швеції підтримає стабільність у регіоні

Очільниця шведського МЗС переконана, що неучасть країни у військових союзах сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі.

Наша ситуація із безпекою серйозна. Дедалі більше спостерігається конфронтаційна риторика і військові дії Росії – видимі і ні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують самій суті європейського порядку безпеки,

– сказала Лінде.

За її словами, порядок європейської безпеки не варто навіть обговорювати. А для нього має важливе значення захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністерка наголосила, що Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики.

Росія не має права диктувати їх за допомогою погроз та насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет та політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки,

– заявила Лінде.

Як Швеція підтримує Україну

На фоні загострення між Україною та Росією ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявляв, що якщо буде така потреба, то Швеція та Фінляндія можуть стати членами Альянсу за 1 ніч, бо відповідають критеріям та стандартам. Через загрозу вторгнення Росії до України, Швеція відновила агентство психологічного захисту від фейків та паніки.

Швеція та ще 4 країни запустили Партнерський фонд для зміцнення України (PFRU). Він спрямований допомогти Києву протистояти збройній агресії Москви. Уряд Швеції вже виділяв для фонду 5,4 мільйона доларів.

Попри це країна заявляла, що не буде постачати Україні зброю. Натомість упродовж 7 років пообіцяли виділяти нашій державі 22 мільйони євро на розвиток реформ.

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