Літаючий радар: авіаційний експерт оцінив літаки, які Швеція може надати Україні

Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України у розмірі 1,3 мільярда доларів. Зокрема, до нього увійде літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Загалом Повітряні сили Швеції мають лише два літаки тієї моделі, що збираються передати Україні. В етері 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце розповів про нові можливості, які з'являться в Повітряних сил ЗСУ завдяки літаку ASC 890.

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Можливості літака радіолокаційної розвідки

Радар здатний бачити на відстань близько 450 кілометрів як на суші, так і на морі. Якщо говорити про носій радара, то тут нічого нового шведи не вигадували. Вони взяли літак, який вже існує, Saab 340 AEW&C й на базі нього створили цей літаючий радар дальнього радіолокаційного огляду.

До речі, це достатньо поширена практика, яка дозволяє максимально ефективно використовувати кошти, але водночас будувати досить потужні системи.

Що ця система дозволить Україні? Насамперед це можливість виявлення ворожих цілей як в повітрі, так і на землі на відстані до 500 кілометрів. Мова йде про ракети, літаках, а також дронах-камікадзе,

– мовив Долінце.

Літак ASC 890 може передавати інформацію, наприклад, винищувачам F-16, тому що вони входять до єдиної так званої інтегрованої системи обміну інформацією.

"Тобто може запускатися ракета з бойового літака, але далі вона супроводжуватиметься літаком радіолокаційної розвідки на більшу відстань, забезпечуючи ураження ворожої цілі", – зауважив авіаційний експерт.

Чим літак ASC 890 відрізняється від російського А-50

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 має дещо більшу дальність огляду, але є певні нюанси.

Якщо ми говоримо про огляд на морській поверхні, то він може досягати понад 600 кілометрів. А якщо ми говоримо про наземну поверхня, то все ж таки є певні обмеження. За різними характеристиками, дальність роботи А-50 складає від 300 до 450 кілометрів,

– зазначив Долінце.

За його словами, це одна з причин, яка дозволяла літакам ДРЛО А-50 наближатися до України й входити в зону ураження систем протиповітряної оборони.

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