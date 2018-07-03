Швеція мінімально перемогла Швейцарію на Чемпіонаті світу та вийшла у чвертьфінал

Швеція та Швейцарія на Чемпіонаті світу зустрілися на стадії 1/8 фіналу. Все у матчі визначив єдиний гол. Хоча одна з команд претендувала на пенальті (арбітр відмінив своє рішення після перегляду відеоповтора). А також у матчі відбулося вилучення.

Це був матч доволі рівних команд. Букмекери перевагу віддавали швейцарцям, але вона була незначна. Про те, що це рівні команди, засвідчила і статистика після гри – 12 моментів у шведів проти 18 у швейцарців і три удари у площину воріт проти чотирьох відповідно.

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Саме один з таких ударів у площину воріт і приніс перемогу шведам. Хоча до цього декілька нагод змарнував Берг – в одному з епізодів швейцарців врятував Зоммер, у стрибку відбивши удар у нижній кут воріт з відскоком.

Швейцарці свої головні атакувальні потуги покладали на Шакірі та Джаку, а також Цубера. Єдиний форвард попереду Дрміч у цьому матчі був малопомітний.

Щодо гола, то його шведи забили на 66 хвилині. Перед штрафним майданчиком м’яч потрапив до Форсберга, і той наважився на удар. Зоммер вже готувався спіймати м’яч, адже той летів низом майже по центру воріт. Але на його траєкторії опинилася нога Аканджі, від якої м’яч полетів під самісіньку перекладину.

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На забитий гол тренер швейцарців відповів подвійною заміною, випустивши одразу двох форвардів. Однак це мало чим допомогло його команді у плані результативності – доволі надійно діяла шведська оборона.

А вже коли йшов доданий арбітром час збірна Швейцарії могла пропустити вдруге – шведам вдалася швидка контратака, і Олссон, який вийшов на заміну, виходив сам на сам на ворота суперників. Однак його збив Ланг, за що отримав червону картку. Також суддя Дамір Скоміна призначив пенальті. Однак після перегляду відеоповтору скасував одне зі своїх рішень – порушення відбулося ще до штрафного майданчика, відтак замість пенальті – штрафний удар. Постріл зі стандарту у стрибку відбив Зоммер.

Єдиного голу шведам вистарчило, щоб вийти у чвертьфінал. Там їх суперником буде переможець пари Колумбія – Англія. Їх матч відбудеться 3 липня о 21:00.

Швеція – Швейцарія 1:0

Гол: Форсберг, 66

Вилучення: Ланг, 90+2