Швейцарія офіційно дозволила реекспорт своєї зброї до України

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про дозвіл відправляти в Україну свого обладнання для розмінування в окремих випадках. Також країна запровадила подальші санкції проти Росії, ухвалені Європейським Союзом у межах дев'ятого пакета.

Відповідне рішення ухвалила Федеральна Рада. Згідно з документом, техніку експортуватимуть, якщо отримувач матиме відповідні дозволи та ліцензії.

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Нейтральна Швейцарія дозволила реекспорт зброї

При видачі ліцензій має бути гарантія, що матеріали застосовуватимуть легально і за призначенням.

Зміни в законодавстві набудуть чинності 1 травня 2023 року та діятимуть до 31 грудня 2025 року. Рішення про дозвіл реекспорту буде дійсним тільки у випадку, якщо рішення третіх країн стосуватимуться саме постачання зброї в Україну.

Також Швейцарії вирішила запровадити нові санкції проти Росії, синхронізуючи їх з 9-м пакетом обмежувальних заходів проти Москви, які були запроваджені Європейським Союзом.

Серед них – заборона на надання послуг у сфері тестування продукції, реклами, маркетингових досліджень і соціологічних опитувань, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема товари подвійного призначення, товари для військово-технічних досліджень та розвитку сектора оборони і безпеки, а також товари, що сприяють зміцненню російського промислового потенціалу.

Крім того, заборону на експорт товарів для аерокосмічної промисловості буде розширено на двигуни для літаків і безпілотників. Так само будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.

Також Швейцарія застосовує санкції проти ще близько 200 фізичних та юридичних осіб.

Що відомо про нейтралітет країни