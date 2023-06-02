У Швейцарії провалили закон про зброю для України, але є обнадійливий нюанс

У Швейцарії 1 червня розглянули так званий законопроєкт Lex Ukraine. Мета цього законопроєкту дозволити третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

Нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, відхилила законопроєкт. Проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як його підтримали 75.

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Ініціатива про зброю Україні знята з порядку денного

Таким чином, ініціатива тепер знята з порядку денного, оскільки відповідний комітет іншої палати парламенту, Ради кантонів, вже відхиляв цю ідею в минулому.

У законодавчій ініціативі мовилося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Прихильники ініціативи стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку.

Опоненти ініціативи наполягали, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання "поваги до швейцарського законодавства".

Представники консервативної Швейцарської народної партії (SVP) висловили сумнів, чи непрямі постачання швейцарської зброї матимуть вирішальну роль для війни.

Україна таки може отримати швейцарську зброю

Дискусія про швейцарську зброю для України продовжиться. На розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему.

Найбільше шансів на ухвалення має пропозиція, яка дозволила б опосередковано постачати військові матеріали в Україну, однак вона має багато умов.

Зокрема, зброя могла б бути поставлена тільки через 5 років після її придбання у Швейцарії, але лише західними державами і за запитом. Крім того, цільова країна не повинна перебувати у стані війни, якщо тільки вона не захищається, як Україна.

Також цільова країна не повинна серйозно порушувати права людини або використовувати зброю проти цивільного населення.

Швейцарія відмовила іншим урядам в реекспорті зброї Україні