"Пекін не готовий ризикувати": як Європі й Україні реагувати на візит Сі Цзіньпіна в Москву

Сі Цзіньпін відвідав Росію в період травневих свят. Він був почесним гостем під час параду на Червоній площі. Це може насторожувати Європу та Україну, адже виглядає, що Пекін прагне налагодити тісніші зв'язки із Москвою.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що не вважає, що Сі Цзіньпін стовідсотково обрав сторону Росії. На його думку, якби це було так, то зараз проти України воювали б китайські добровольці, а росіяни не мали б проблем із технікою та снарядами.

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Яка позиція Китаю щодо Росії

За словами Ігоря Рейтеровича, Китай не на стороні Росії, а жести в бік Кремля Сі Цзіньпін, ймовірно, робить для того, щоб і далі експлуатувати Москву, щоб утримати її під своїм впливом.

Але це не заважає Китаю, наприклад, на перспективу співпрацювати із Європейським Союзом. Пекін зараз все робить для того, аби так і було. Якщо Дональд Трамп і далі поводитиметься так непрогнозовано, то європейці абсолютно без проблем зможуть домовитись про економічну співпрацю із Китаєм,

– сказав він.

Пекіну також може бути вигідно співпрацювати з Україною тоді, коли завершиться війна. Сі Цзіньпіну, ймовірно, на руку "сидіти на двох стільцях", експлуатуючи російські ресурси та шукаючи шляхи покращення зв'язків із Європою.

Китайці вже четвертий рік перебувають у найбільш виграшному становищі. Я не вважаю, що Сі Цзіньпін заради умовної ідеології у зовнішній політиці захоче ризикувати (економічними інтересами – 24 Канал),

– додав політолог.

Цікаво, що під час візиту до Москви 8 травня 2025 року Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на досягнення мирної угоди щодо України, яка буде справедливою й прийнятною для всіх сторін. Це перша особиста заява лідера Китаю щодо принципів врегулювання війни, яка перегукується з попередніми закликами Пекіна до всеосяжного діалогу.