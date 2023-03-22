Путін програв тричі: візит Сі Цзіньпіна не виправдав сподівань диктатора

Китайський лідер Сі Цзіньпін провів розмову з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві. Результати зустрічі свідчать про те, що сьогодні Росія однозначно є васалом Китаю.

Наразі Пекін має більший вплив на Москву, аніж на Тайвань чи Гонконг. Ба більше, Росія залежна від Китаю більше, ніж країни колишнього Радянського Союзу залежали від неї. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Про що вдалось та не вдалось домовитися Сі з Путіним

Сі Цзіньпін приїхав до Москви за російськими ресурсами та отримав їх. Водночас Путін також отримав "стратегічну перемогу" – йому вдалося домовитися про те, що китайські спортсмени приїдуть на ігри до російської Казані.

Путін не отримав входження Китаю у війну. Водночас не виключена наявність певного протоколу про постачання зброї через країну-прокладку країну. Наприклад, Північна Корея чи Білорусь. Однак зараз вони не готові його публікувати й можливо він навіть не буде виконаний,

– розповів політолог.

Крім того, Росія не змогла втриматися, щоб не підкласти свиню Китаю. Мовиться про 9 вбитих ПВК "Вагнера" китайців. Це обурило Сі Цзіньпіна, але в нього була чітка місія під час поїздки – викачати з Росії ресурси.

Поведінка російського диктатора під час зустрічі з очільником Китаю свідчить про те, що він почував себе невпевнено там. Це гарна демонстрація того, що Путін не досяг тих цілей, які ставив перед приїздом Сі до Москви.

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Путін програв тричі

Давидюк відзначив, що найголовніше з цього візиту – Росія тричі програла. Мовиться про:

програш окупантів на полі бою в Україні;

стратегічна поразка щодо прихильності Заходу, тому що він не буде лояльний до Росії;

програш війни автократичних країн, коли Росія стала васалом Китаю.

Путін програв тричі під час цього візиту, тому 3:0 не на його користь. У цьому випадку ми можемо вважати, що Путін входить в історію як найбільший лузер Росії. Путін програв Росію китайцям,

– підкреслив Давидюк.

За його словами, Китай не зайняв військову позицію щодо війни Росії в Україні. Пекін продовжуватиме заважати та балансувати, але потужної військової допомоги з його боку Кремлю ми не побачимо.

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"Ми бачитимемо певну присутність Китаю та домінування над Росією, але зараз це не критично для проведення контрнаступу та відвоювання наших територій", – підсумував політолог.