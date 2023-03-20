Українське питання та дифірамби Росії: напередодні візиту до Москви Сі також написав статтю

Очікується, що в недалекій перспективі лідер КНР Сі Цзіньпін приїде до Росії, де зустрінеться з диктатором Владіміром Путіним. Власне, стало відомо, що китайський лідер написав матеріал, у якому розповів про "дружні відносини" Кремля і Пекіну. Не оминув він увагою також Україну.

В Росії уже активно готуються до зустрічі китайського президента, чіпляють білборди по країні та Путін навіть написав статтю, присвячену Китаю. Разом з тим 24 Канал інформує про те, що напередодні відвідин Москви Сі Цзіньпін також написав ексклюзивний матеріал для російських ЗМІ, у якому співав панегірики кремлівській владі.

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Цинізм найвищого рівня

Усе б нічого, однак почав розповідати у своєму матеріалі лідер КНР про те, що точно не стосується таких авторитарних держав, як Китай та Росія. Зокрема, згадав він, що "за 10 років загальнолюдські цінності: розвиток, рівність, справедливість, демократія та свобода, – глибоко вкоренилися у серцях людей".

Все більше країн об'єднує спільне прагнення до побудови чистого та прекрасного світу, де запанують міцний світ, загальна безпека, спільне процвітання, відкритість та толерантність. Солідарність та мир на планеті без розколу та потрясінь відповідають спільним інтересам всього людства,

– йдеться в матеріалі.

Однак там чомусь не зазначено, що саме Росія є тією державою, яка не прагне до миру, адже розв'язала війну проти України. Натомість там йдеться про якесь "тотальне загострення української кризи".

Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам,

– написав Сі в статті, коментуючи "українське питання".

Окрім того, він ствердив, що задля врегулювання ситуації потрібно:

дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН;

поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки;

підтримувати всі зусилля, що спрямовані на мирне врегулювання "української кризи";

та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.

Знову ж таки – насправді не дуже зрозуміло, чому вирішив президент Китаю це все адресувати Києву, адже саме Москва й особисто Путін є тими, хто "не дотримується", "не поважає", "не підтримує" та "не забезпечує". Загалом – то має цей матеріал надзвичайно цинічний вигляд та не піддається жодному адекватному осмисленню.

Як у Зеленського коментували "мирний план" Китаю

Радник глави офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що так звана "формула миру" від Пекіна містить у собі чимало суперечностей. Зокрема, в цьому "документі" немає збалансованої логіки щодо таких питань, як суверенітет та територіальна цілісність.

Також, за словами представника ОП, сенсу в тому, аби Пекін збройно підтримував путінських вояків, немає. Себто прагматичне мислення китайського керівництва не дозволить ухвалити рішення щодо постачання зброї Москві.