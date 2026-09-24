Сі Цзіньпін уперше за 11 років прибув до Вашингтона: Трамп особисто зустрів лідера Китаю

Президент США Дональд Трамп особисто зустрів лідера Китаю Сі Цзіньпіна після його прибуття до Сполучених Штатів. Китайський лідер приїхав до США з державним візитом уперше за понад 10 років.

Зустріч відбулася на тлі продовження торговельного перемир'я між країнами та підготовки переговорів Трампа й Сі. 24 Канал зібрав найважливіші заяви.

Що відомо про зустріч двох лідерів?