Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший державний візит до Угорщини. Він збігся з 75-річчям дипломатичних відносин між країнами.

Прем'єр Віктор Орбан 9 травня особисто зустрів президента Китаю в аеропорту Будапешта, засвідчуючи, що цей візит для нього є важливою подією. Сі Цзіньпін наголосив на співпраці та партнерстві між країнами.

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Сі прибув до Угорщини

Угорщина, яка в 1949 році була серед перших країн, що встановили зв'язки з КНР, нині прагне розширити економічне співробітництво. Орбан вбачає потенціал у проєктах "Один пояс, один шлях" та модернізації залізниць.

Після прибуття Сі Цзіньпін заявив у письмовій промові, що Китай і Угорщина є добрими друзями та хорошими партнерами, відносини яких базуються на взаємній довірі,

– пише китайське видання CGTN.

Візит Сі Цзіньпіна в Угорщину триватиме до 10 травня, після чого він відправиться до інших європейських країн. Угорські винищувачі супроводжували літак президента Китаю після входу в повітряний простір країни, а на шляху до готелю люди вітали його, махаючи прапорами обох держав.

Ширший контекст

Нещодавно китайський лідер був два дні у Парижі, де зобов'язався, що Китай утримуватиметься від продажу зброї Росії. Президент Франції Макрон привітав заяву Сі Цзіньпіна, додаючи, що поважає давні зв'язки між Кремлем і Пекіном.

Еммануель Макрон також висловив вдячність своєму китайському колезі за зусилля, спрямовані на "сприяння миру" під час майбутніх Олімпійських ігор у Парижі. Він закликав всі сторони конфліктів "оголосити олімпійське перемир'я".

Водночас прем'єр Угорщини за останній час запам'ятався тим, що привітав Путіна з "перемогою на виборах". Він запевнив самопроголошеного президента Росії, що Будапешт готовий розширювати співпрацю з Москвою.

Найбільший виборчий обман в історії таким не був і для Китаю. Президент Піднебесної Сі Цзіньпін привітав російського ватажка під час розмови у день закінчення так званого "голосування".

Цей візит є важливим кроком у зміцненні відносин між Китаєм та Угорщиною, які вже підняли своє партнерство до всеосяжного стратегічного рівня. Для України відповідний сюжет є важливим тому, що і Китай, і Угорщина часто підіграють Росії, яка розв'язала проти нашої держави війну.