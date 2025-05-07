Сі Цзіньпін діє стратегічно: чого Путіну коштуватиме візит лідера Китаю

В Москві 9 травня має відбутися парад щодо 80-річчя закінчення Другої світової війни. Одним з найважливіших для Владіміра Путіна гостей, присутніх на ньому, буде глава Китаю Сі Цзіньпін. Він же приїхав до Москви, переслідуючи власні цілі.

Про це 24 Каналу розповів політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що Китай має певні наміри щодо Росії і не збирається випускати її з-під свого впливу. Також 7 травня Сі Цзіньпін прибув з чотириденним державним візитом до Москви, де буде присутній на параді. У ньому візьмуть участь також контингенти почесної варти Народно-визвольної армії Китаю.

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Заганяє в економічну залежність

"Сі Цзіньпін передусім візитом до Москви передає сигнал Дональду Трампу. Тому що той вирішив відтягнути Росію з-під впливу Китаю. Звісно ж, в Пекіні це не могли не помітити, тому що наміри Трампа досить очевидні та передбачувані", – підкреслив політолог.

Своїм візитом до Росії Сі Цзіньпін, на думку експерта-міжнародника, посилає США меседж, що, мовляв, "це моя корова, я її буду доїти". Тому Трампу не варто розраховувати на те, що йому вдасться забрати Росію з-під впливу Китаю.

Відповідно приїзд глави Китаю до Москви – це не прояв поваги до Путіна і не спроба надати йому додаткової суб'єктності. Це виключно намір "помітити" свою територію,

– пояснив він.

Цей візит до Росії, імовірно, не принесе Сі Цзіньпіну конкретних результатів. Однак він діє стратегічно щодо окупації Росії – на відміну від президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Коли він приїздив до Росії, то, як зауважив Несвітайлов, кожна така зустріч чогось вартувала їй. Тому що для Ердогана Москва не є стратегічним союзником. Він говорив Путіну, що зустрінеться з ним, але Росія має побудувати в Туреччині атомну електростанцію по собівартості і 10 років її обслуговувати". Йому були потрібні перемоги в короткотривалій перспективі.

Водночас Китай має стратегічну на мету і підходить дуже її реалізації досить розважливо. Він забирає сотні тисяч кілометрів території Росії буцімто в оренду,

– пояснив політолог.

Пекін все більше заганяє Москву в економічну залежність. Китайці, на думку Максима Несвітайлова, відверто говорять про те, що в стратегічній перспективі Росії не варто намагатися перейти на бік Заходу, особливо Сполучених Штатів Америки, тому що для неї це може погано закінчитись.

Нагадаємо, що на думку екссекретаря Польської делегації в парламенті НАТО Пьотра Кульпи, політика Китаю щодо Росії має подвійний характер. З одного боку є стратегічна підтримка, яка дозволяє Москві продовжувати війну. З іншого – закінчення війни проти України вивільнити російське військо, яке може становити загрозу для Європи. Однак Китаю це не вигідно, адже посилиться залежність європейських країн від США.