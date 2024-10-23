Матиме негативні наслідки: як Китай посилює свою участь у війні

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Росії на саміт БРІКС. Також 22 жовтня він провів переговори з Владіміром Путіним, які, ймовірно, стосувалися війни в Україні та поглиблення співпраці між Росією та КНР.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що на БРІКС не прибули деякі лідери, зокрема Саудівська Аравія. Попри це саміт відбувається успішно для автократичних країн.

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Про що міг говорити Сі з Путіним

Лідери країн, які прибули до Росії, мають свої цілі. Вони обговорюватимуть альтернативну фінансову систему, створення моделі, за якою автократії можуть існувати в паралельному антисанкційному просторі й вести активну життєдіяльність, зокрема війни.

Варто розуміти, що те, що розробляє КНР, а з нею Росія, уже в середньостроковій перспективі матиме негативні наслідки для всіх нас, для всіх демократій. Тому ні в якому разі не варто применшувати цю загрозу,

– підкреслив Артур Харитонов.

Щодо переговорів Сі з Путіним, то ми не знаємо про їхні фінальні домовленості. Розмова двох диктаторів пройшла у закритому режимі. Однак завжди багатослівними є їхні делегації.

Вже стало традицією, що коли Путін з'являється в КНР, з ним їде увесь уряд, всі голови державних топпідприємств, особливо енергетичних. Тепер Сі прибув з усіма фінансовими, економічними міністрами, високопосадовцями у сфері нацбезпеки.

Беззаперечно, мовитиметься про глибше вливання Росії у китайський економічний, фінансово-військовий простір. Ми бачимо, як вони поєднують свої системи військово-промислових комплексів і все це відбуватиметься надалі,

– зауважив Артур Харитонов.

Звісно, це матиме негативні наслідки. Їх ми вже бачимо на прикладі китайських дронів-камікадзе, які зроблені за аналогом "Шахедів". Ці дрони виробляють на китайських заводах, а потім постачають для російської війни. Їх вже застосовували по енергетичних об'єктах в Україні, цивільній інфраструктурі та по наших позиціях.

"Китай – це такий самий учасник війни як Іран та Північна Корея. Уже просто неможливо шукати якесь інше значення для КНР", – підсумував Артур Харитонов.