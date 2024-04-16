Про те, як закінчити війну в Україні говорять світові лідери, а це питання вже неодноразово обговорювалось. Зокрема, лідер Китаю також сформував певні "принципи" врегулювання ситуації.

Голова КНДР Сі Цзіньпінь під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні виклав "чотири принципи" врегулювання конфлікту в Україні. У Китаї їх назвали "чотирма принципами для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".

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Що це за "чотири принципи"

Лідер Китаю вважає, що країни повинні зосередитися на "підтриманні миру та стабільності", а також утримуватися від пошуку досягнення корисливих цілей. Крім цього, вони мають "охолодити ситуацію і не підливати олії у вогонь".

Ми повинні створити умови для відновлення миру і утримуватися від подальшого посилення напруженості,

– сказав Сі Цзіньпінь.

Рік тому Пекін вже пропонував документ, де містився заклик до "політичного врегулювання» конфлікту". Західні оглядачі вважають, що у такий спосіб Росія зможе утримати значну частину захоплених територій.

Водночас у відносинах Китаю та західних країн є певна напруженість. США вивчають ризики національної безпеки, створювані китайськими технологіями в автомобілях.

На зустрічі з Шольцом лідер Китаю підкреслив, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю та Німеччини глибоко пов'язані один з одним". Він відзначив, що взаємовигідна співпраця між Китаєм та Німеччиною – це не "ризик", а гарантія стабільності двосторонніх відносин і можливість створити майбутнє.

Сі підтримав ідею мирної конференції