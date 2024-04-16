Сі Цзіньпін сформував "чотири принципи" врегулювання конфлікту в Україні
Джерело:BBC
Про те, як закінчити війну в Україні говорять світові лідери, а це питання вже неодноразово обговорювалось. Зокрема, лідер Китаю також сформував певні "принципи" врегулювання ситуації.
Голова КНДР Сі Цзіньпінь під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні виклав "чотири принципи" врегулювання конфлікту в Україні. У Китаї їх назвали "чотирма принципами для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".
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Що це за "чотири принципи"
Лідер Китаю вважає, що країни повинні зосередитися на "підтриманні миру та стабільності", а також утримуватися від пошуку досягнення корисливих цілей. Крім цього, вони мають "охолодити ситуацію і не підливати олії у вогонь".
Ми повинні створити умови для відновлення миру і утримуватися від подальшого посилення напруженості,
– сказав Сі Цзіньпінь.
Рік тому Пекін вже пропонував документ, де містився заклик до "політичного врегулювання» конфлікту". Західні оглядачі вважають, що у такий спосіб Росія зможе утримати значну частину захоплених територій.
Водночас у відносинах Китаю та західних країн є певна напруженість. США вивчають ризики національної безпеки, створювані китайськими технологіями в автомобілях.
На зустрічі з Шольцом лідер Китаю підкреслив, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю та Німеччини глибоко пов'язані один з одним". Він відзначив, що взаємовигідна співпраця між Китаєм та Німеччиною – це не "ризик", а гарантія стабільності двосторонніх відносин і можливість створити майбутнє.
Сі підтримав ідею мирної конференції
- На зустрічі з канцлером Німеччини Шольцом президент Китаю Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї проведення міжнародної мирної конференції. Він переконаний, що це потрібно для врегулювання "української кризи".
- Лідер КНР закликав усі сторони співпрацювати для якнайшвидшого відновлення миру та запобігання "ескалації конфлікту".
- Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін.