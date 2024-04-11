Сі Цзіньпін поїде в Угорщину: чому Орбан так мріяв про цей візит

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Угорщину та Сербію. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є відомий своїми проросійськими заявами, буде дуже радий цьому візиту.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що приїзд Сі підійме міжнародний авторитет Угорщини. Також він додав, що президент Китаю планує відвідати Сербію, яка є важливою для світової політики Пекіну.

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Візит до Угорщини

За словами Клімкіна, візит Сі до Угорщини є важливим для Орбана, адже китайський лідер є в центрі міжнародної політики.

Орбан "мріє" про цей візит,

– зазначив дипломат.

Візит до Сербії

Також Сі Цзіньпін планує відвідати Сербію, яка, за словами Клімкіна, завжди орієнтувалася на Китай. Пекін має на Балканах частину інфраструктури: залізниці, порти. Наприклад, один із найкрутіших портів Греції Пірей належить китайцям.

Вони (китайці – 24 Канал) розглядають Балкани, як "вікно в Європу", як елемент критичної інфраструктури. Звичайно, що можна возити товари в Антверпен, але там немає впливу, а в Балканах є,

– зауважив дипломат.

Ризики через Росію

На думку Клімкіна, є певні ризики, адже Путін буде використовувати китайців для того, щоб ламати та затримувати євроінтеграцію Балкан. Тут є певний зв’язок і з євроінтеграцією України.

"Для прикладу, Угорщина хоче, аби ми рухались паралельними шляхами та ніхто особливо не відставав. Тут є велика політична гра і візит в Сербію абсолютно зрозумілий. Китайці зазвичай дуже уважно визначають куди їхати, у них із цим все дуже добре", – додав дипломат.

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