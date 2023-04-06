Сі Цзіньпін заявив про готовність поговорити з Зеленським, – ЗМІ

Вперше за час повномасштабної війни Росії з Україною Сі Цзіньпін готовий поговорити з Володимиром Зеленським. Відповідну заяву китайський лідер зробив під час розмови з Еммануелем Макроном – президентом Франції.

Слова Цзіньпін передав французький дипломат. Він наголосив: китайський лідер готовий говорити з Зеленським, "коли прийде час". Можливу дату розмови наразі не озвучують.

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Дипломат зауважив, що Макрон під час візиту до Китаю працює над тим, аби країна не постачала у Росію нічого, що можна використати у війні країни-терористки з Україною.

Візит президента Франції до Китаю триватиме тиждень. За цей час французький лідер має переконати китайську сторону допомогти "повернути Росію до розуму".

Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до розуму і повернете всіх за стіл переговорів,

– вже заявив Макрон Сі Цзіньпіну.

Французький лідер також припускав, що "Китай може відіграти головну роль у війні через тісні відносини з Росією". Цзіньпінь додав, що Китай готовий закликати світ до раціональності.