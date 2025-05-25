Сибіга розповів, чи готова Україна до виходу США з мирних переговорів

За словами міністра закордонних справ України, Європа не буде в безпеці без США. Сценарії повного виходу Сполучених Штатів із перемовин не обговорюються.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в інтерв'ю Liberation.

Дивіться також Сибіга пояснив, у якому форматі пройдуть наступні переговори України та Росії

Сполучені Штати не повинні виходити з переговорів

Глава МЗС України відповів негативно на питання журналістів, чи обговорює Україна з партнерами сценарій, за якого США вийдуть з мирних перемовин. Він не вірить в ефективну архітектуру безпеки в Європі без США.

Сибіга підкреслив, що Кремль маніпулює, щоб усунути США з мирного процесу.

Ми зараз перебуваємо у критичному періоді, коли справді маємо шанс прискорити мирні зусилля. Без США це буде неможливо. Росія навмисне маніпулює ситуацією, щоб усунути США з мирного процесу. Ми маємо не допустити такого сценарію,

– підкреслив він.

Міністр закордонних справ нагадав, що російська сторона в останню хвилину виключила участь американської сторони в переговорах у Стамбулі. "Ми вважаємо це свого роду дипломатичним ляпасом, що свідчить про фальшивість намірів Москви", – зауважив він.

Водночас дипломат вважає, що Україна має ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. "У нас є можливість прискорити цей процес. У ширшому сенсі це також стосується самодостатності Європи. Вона бере на себе дедалі більше відповідальності за власну безпеку", – зазначив Сибіга.

Також міністр закордонних справ пояснив очікування від другого раунду переговорів з Росією. Сторони обміняються своїми баченнями припинення вогню. Сибіга зауважив, що наступна зустріч пройде у форматі делегацій, як це було у Туреччині.