Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на твердження очільника МЗС Росії Сергія Лаврова щодо територій України. Дипломат нагадав про історичні українські землі у складі нинішньої Росії.

Про це Сибіга написав у своєму дописі в соцмережі X.

Які подробиці зі слів міністра?

Очільник українського дипломатичного відомства нагадав, що мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини століттями спілкувалися українською мовою та ідентифікували себе українцями.

Йдеться про території у межах нинішніх Краснодарського краю, а також Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей Росії.

То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?

– зазначив Андрій Сибіга.

Також він акцентував на існуванні інших географічних просторів, де історично селилися українці.

А заразом і Жовтий, Сірий та Зелений Клини – заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході?

– наголосив дипломат.

Кордони визначає Статут ООН, а не історичні марення

Міністр закордонних справ України наголосив, що глобальний світоустрій тримається виключно на повазі до міжнародного порядку.

Саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони. Їх визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН – поняття, які міністр закордонних справ РФ мав би добре знати, але відверто зневажає,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив про претензії на більшість центральних та південно-східних областей нашої держави.