У російському Бердську, що в Новосибірській області, сибірячка бідкається, що вона не може вибрати собі бургер. Адже меню написано китайською та англійською мовою.

Через це вона навіть записала відео, на якому розповіла, що не може замовити собі їжу, бо не знає складу бургера. Варто зазначити, що мовиться про мережу "Вкусно і точка", яка виникла на базі ресторанів McDonald's, які покинули Росію, пише 24 Канал.

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Що відомо про скандал, який влаштувала сибірячка

Мешканка Росії прийшла у заклад з назвою "Вкусно і точка" та взяла меню, яке їй, очевидно, не надто припало до душі.

Я прийшла замовити у "Вкусно і точка" що-небудь. Тут меню по-китайськи й не написано, що входить у склад кожного бургера. Як же вибрати бургер?

– бідкалась сибірячка.

Вона також пішла з'ясовувати це питання, ймовірно, до адміністраторів. Проте відео мешканки Бердська переривається. Тому так і не відомо, чим закінчилось її бідкання.

Сибірячка бідкалась через меню китайською: дивіться відео

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Де розташований Бердськ у Сибірі: дивіться карту

Відома карта з китайськими назвами російських регіонів

Буквально у березні в публічному доступі з'явилась карта Росії, яку уряд КНР затвердив ще у лютому 2023 року. Там 8 російських міст та територій мають китайські назви.

Окрім того, Міністерство природних ресурсів Китаю ще в лютому 2023 року опублікувало нову версію своєї карти світу, яка передбачає повернення використання китайських назв на території Росії, яка була окупована Російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століть.

Тоді видання Asian Times написало, що Китай націлився на Сибір та Далекий Схід. Детальніше про це – читайте за посиланням.