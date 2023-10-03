Міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого за погану роботу під Бахмутом, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни 4 жовтня розповіли, що російське міноборони могло відсторонити ще одного свого командира від керування фронтом. Мовиться про російського генерала-лейтенанта Андрєя Сичевого.

За даними аналітиків, його відсторонили через погане управління військовими на фронті. До цього Сичевой займався командуванням на Бахмутському напрямку.

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Сичевой більше не керує Бахмутським напрямком

Експерти ISW, посилаючись на заяви російського інструктора з десантно-штурмового підрозділу "Шторм Z", зазначили, що Сичевого могли зняти з посади через неправильні командирські дії на фронті. Зокрема, це пов'язано з намаганнями окупантів повернути свої втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

Російське військове командування зняло Сичевого з позицій за проведення непідготовлених контратак без жодної підтримки на Південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома,

– сказали в ISW.

Аналітики нагадали, що Сичевой раніше командував групою військ "Захід" російської армії у Харківській області до свого звільнення на початку вересня 2022 року. Тому така заява є першою поміченою спекуляцією про те, що Сичевой брав участь у військових діях в Україні після успішної Харківської операції ЗСУ.

Крім того, експерти американського Інституту вивчення війни наголосили, що Сичевой відмовляється від усіх запитів журналістів про коментарі. Зокрема, тих видань, які вказували на те, що Сичевой зберіг офіційну посаду і, можливо, мав намір зберегти цей пост прихованим.

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