Сидять у телефонах: чим займались депутати під час засідання Ради

Пленарне засідання Верховної Ради 4 листопада, хоч і було максимально продуктивним, все ж змусило нардепів "понудьгувати". У стінах парламенту вони розважалися у телефонах. Хтось вбивав час листуванням, а хтось – обирав купальники.

Журналістам 24 каналу вдалося зафіксувати на камеру, чим займалися нардепи під час пленарного засідання.

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Більшість з тих, хто явно нудьгував у стінах парламенту, сиділи у телефонах. Хтось читав робочі чати, а хтось вів приватні розмови.

Особливої уваги заслуговує Андрій Аксьонов, який роздивлявся кумедні купальники. Якщо дуже збільшити фото, то можна побачити, що парламентаря зацікавив жіночий бюстгальтер у вигляді очей міньйонів. Що ж, у всіх свої смаки.



Нардеп розглядав купальники у Раді / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

Інша нардепка витирала свій планшет захисною маскою. Ймовірно, це єдина річ, яка була під рукою і впоралася з таким важливим завданням.

Раніше на тлі численних скандалів з переписками народні депутати України навчилися ховати екрани своїх гаджетів від представників ЗМІ, об'єктиви та камери яких знаходяться зверху над сесійною залою. Однак зараз це правило багато парламентарів порушують.



Галина Янченко витирала планшет захисною маскою / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)



Олег Волошин у Раді сидить у телефоні / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)



Юрій Корявченков теж сидів у телефоні / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)



В одного з нардепів 4 листопада день народження – колеги вітають / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

Зауважимо, що пленарне засідання 4 листопада було доволі ефективним. Під час нього нардепи проголосували за призначення низки міністрів, зокрема: