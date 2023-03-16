Ляпас Путіну: навіщо Китай перейменував міста Росії на свій лад

Лідер Китаю Сі Цзіньпін невдовзі може здійснити візит до Москви. Однак перед цією ймовірною поїздкою Китай подав Москві красномовний сигнал.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, на офіційному сайті уряду КНР опублікували карти, на яких деяким містам Росії повернули китайські назви.

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Загалом зміни стосуються 8 російських міст та територій, зокрема:

Владивосток – Хайшеньвей;

Усурійськ – Шуанченцзи;

острів Сахалін — Куедао.

Російський журналіст зауважив, що назви у китайській традиції стосуються населених пунктів, розташованих на Далекому Сході. Зараз ці землі офіційно є територією Росії.

Сигнал для російського диктатора

Яковенко наголосив, що китайські карти з такими назвами російських міст були офіційно затверджені урядом Китаю.

"Пекін дав Владіміру Путіну чіткий сигнал, щоб він звикав, що Росія не лише отримає назву "Московія", але й всі далекосхідні території будуть мати назви китайською мовою", – сказав журналіст.

Ляпас по самолюбству Путіна

В Україні створили електронну петицію, у якій пропонують офіційно змінити назву "Росія" на "Московія". Президент Володимир Зеленський доручив українському уряду опрацювати це питання, зокрема у площині історико-культурного контексту.

Російський опозиційний журналіст зауважив, що такі кроки з боку Китаю виглядають доволі дивно. Адже Сі Цзіньпін начебто збирається поговорити з російським диктатором Владіміром Путіним.

А такий допис на сайті уряду Китаю – це масштабний ляпас по самолюбству Путіна,

– наголосив Яковенко.

Журналіст нагадав, що, втім, Пекін поки що офіційно не підтвердив, що лідер Китаю справді завітає до Москви.

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Чому Росія не відреагувала на історію з картами

Яковенко додав, що дивує той факт, що російська пропаганда жодним чином не згадала історію з китайськими картами.

Ба більше, на сайті російського уряду також – ні слова. Це все спокійно проковтнули,

– зазначив журналіст.

Він припустив, що карти з китайськими назвами російських міст не спричинили ажіотажу у Росії тому, що Кремль вже готується віддати Китаю ці території.

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