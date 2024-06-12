Сухаревський відповів, кого залучатимуть до підрозділів Сил безпілотних систем

Командувач Вадим Сухаревський розповів, з кого формуватимуть підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ. За словами, полковника, це будуть як досвідчені військові, так і новобранці.

Вадим Сухаревський зазначив, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ на 20 % укомплектують досвідченими командирами з бойових підрозділів. А решту 80 % – шляхом рекрутингу.

До теми Умєров призначив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ: ним став Герой України

Сухаревський розповів про формування Сил безпілотних систем

Командувач Сил безпілотних систем розповів, що військові опираються на те, що точково будуть відбирати командирів, лідерів, ініціаторів процесів безпосередньо з військ.

Ми ж з нуля таких не візьмемо. Ми намагаємося зробити так, аби не зірвати бойову готовність підрозділів, аби шкода була мінімальною,

– сказав Сухаревський.

Він також наголосив, що поточні підрозділи в бригадах і командуваннях будуть збережені. А командування безпілотних систем буде надавати їм широкий спектр підтримки.

"Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил – це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема шляхом частин безпосереднього підпорядкування командуванню", – пояснив полковник.

Сухаревський також розповів про розробку в останні місяці чіткої схеми комунікації та співпраці з різними відомствами, заявивши, що ця ініціатива вже приносить позитивні результати. Як приклад він навів збільшення кількості займання нафтопереробних заводів у країні-агресорці, чого не було на початку року.

А зараз це системний підхід. І практично кожного тижня з'являються гарні новини. Це як раз результат нашої спільної діяльності,

– зазначив він.

Командувач також повідомив, що Сили безпілотних систем перебувають на шляху до досягнення повної бойової готовності до кінця року. Наразі триває підготовка групи пілотів, які можуть приєднатися до нової структури, а також планується створення рекрутингових центрів для набору людей до цього нового роду військ.

Сухаревський очолив Сили безпілотних систем