Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті

Контрнаступ наших Збройних Сил триває. Українські військові вже мають успіх у напрямку Новопрокопівки, що на південному фронті.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, інформує 24 Канал. Він наголосив, що Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

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Успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки

Як заявив Ковальчук, у напрямку Роботине – Новопрокопівка наші військові мали успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Новопрокопівка – село у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. Розташоване на відстані 1 кілометра від села Ільченкове та за 2 кілометри від села Роботине. Село окуповане російськими загарбниками з березня 2022 року.

Новопрокопівка на карті

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