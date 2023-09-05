Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті
5 вересня 2023, 08:28Читать новость на русском
Контрнаступ наших Збройних Сил триває. Українські військові вже мають успіх у напрямку Новопрокопівки, що на південному фронті.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, інформує 24 Канал. Він наголосив, що Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
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Успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки
Як заявив Ковальчук, у напрямку Роботине – Новопрокопівка наші військові мали успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.
Новопрокопівка – село у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. Розташоване на відстані 1 кілометра від села Ільченкове та за 2 кілометри від села Роботине. Село окуповане російськими загарбниками з березня 2022 року.
Новопрокопівка на карті
Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини
- Збройні Сили змогли прорвати першу лінію оборони російської армії у Запорізькій області. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що це відкрило нові можливості для українських військових.
- Ганна Маляр повідомляла, що наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку. Під час ведення наступальних дій успіхи мали у напрямку Новоданилівки, Новопрокопівки. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах. За словами заступниці міністра оборони, ворог на півдні зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.
- На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Максимільянівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.
- До речі, експерти кажуть, що ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки там зосереджені панівні висоти.