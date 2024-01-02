Що означає перехід в активну оборону: командир розповів, які дії здійснюють ЗСУ

У період весна – осінь 2023 року Сили оборони здійснювали ударно-штурмові дії, контрнаступальні операції, які дали можливість деокупувати певні території України. Також наші захисники змогли зайняти стратегічні висоти, панівні плацдарми, щоб надійно закріпитися та знищувати окупантів.

Командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що під час цих дій Сили оборони мали певні втрати у техніці, БпЛА, боєприпасах. Адже наступати завжди важче, ніж оборонятися.

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"Сили оборони під час вчинення ударно-штурмових дій контрнаступальної операції витратили значний ресурс. Коли зіпсувалися погодні умови, активне та оперативне просування стало неможливе, Сили оборони перейшли в активну оборону. Тобто ми утримуємо ті території, які були деокуповані, панівні висоти, плацдарми та відбиваємо атаки ворога", – пояснив він.

Ворог намагається штурмувати живою силою

Юрій Федоренко зазначив, що перед президентськими виборами у Росії Владімір Путін хоче показати своїм громадянам хоч якісь успіхи. Тому загарбники намагаються наступати на Мар'їнку, повернути втрачені позиції біля міста Бахмут та на деяких інших напрямках. Зокрема, на Лиманському ворог також проводить активні ударно-штурмові дії.

Під час штурмів противник не шкодує особового складу. Росія використовує не тільки мобілізованих, які здебільшого мають низький рівень підготовки, а також зеків, якими комплектують підрозділи Шторм-Z. На вузьких відтинках ворог може втратити 50 – 70 військовослужбовців за один день.

Також Росія кидає залишки вагнерівців, які підписали контракт з міноборони Росії, та підготовлених військовослужбовців, які вдосконалюються: це десантники, представники спецслужб та спецзагонів.

Ворог намагається протиснути живою силою. Після масованих артилерійських обстрілів там ніде нема можливості працювати на техніці. Переважно ворог працює із закритих вогневих позицій. Це підпозиції, які важкодоступні для нашої артилерії або засобів БпЛА. Де є прохідні дороги, вони можуть підтримати свою піхоту легкоброньованою технікою,

– сказав командир.

Зокрема, на Бахмутському напрямку 80% техніки росіян, яка з'являлася в зоні ураження, була або пошкоджена і не придатна для подальшого застосування, або знищена. Ворог намагається штурмувати живою силою за підтримки масованих артилерійських обстрілів.

Тому Силам оборони дуже важливо мати достатню кількість вогневих засобів: гармати, міномети, боєприпаси, засоби БпЛА розвідувального та ударного типу дії тощо.

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