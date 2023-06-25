Сили оборони тримають ініціативу, – Череватий про успішне просування навколо Бахмута

Ситуація навколо Бахмута все ще залишається напруженою. Попри це, нашим військовим вдалося досягнути певних успіхів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, передає 24 Канал, захисники України змогли просунутися навколо Бахмута.

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Ворог зазнає втрат біля Бахмута

На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів,

– зазначив він.

За словами Череватого, за минулу добу на Бахмутському напрямку наші військові знищили 186 окупантів, поранили 224 бійців так званої "другої армії світу". Ще 8 поповнили обмінний фонд.

Але і це ще не все. Вдалося знищити ще й танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", а також три протитанкові системи. На брухт також перетворили три гармати "Мста-Б", ЗРК "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три ударні дрони "Ланцет", а також один розвідувальний – "Орлан-10".

Зауважимо, що про свою успішну роботу розповіли у 3 ОШбр. Військовим вдалося знищити батальйон росіян, а також взяти десяток полонених під Бахмутом.

ОШбр знищують окупантів під Бахмутом

Про роботу своїх бійців розповів командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. За його словами, розгромити вдалося одну з мотострілецьких бригад армії Росії.

Він зазначив, що 24 червня для бійців 3 ОШбр було достатньо плідним. Вони провели успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Сьогодні наша бригада розгромила 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. Фактично, цей батальйон припинив існування, як організована військова сила,

– підкреслив командир.